Wintereinbruch bringt jede Menge Neuschnee

Der Sonntag verläuft sehr mild, doch bereits in der Nacht auf Montag rasseln die Temperaturen in den Keller. Eine Kaltfront bringt jede Menge Schnee. Die Wetter-Details hier.

Am Sonntag stellt sich eine kurzfristige Wetterberuhigung ein, ehe in der Nacht auf Montag die Kaltfront von Tief Rudi mit Kern über Skandinavien den Alpenraum erreicht.Der Wochenstart verläuft leicht wechselhaft, in der Nacht auf Dienstag dreht die Strömung mehr auf Nord und ein Schwall feucht-kalter Meeresluft sorgt in den Nordalpen vorübergehend für winterliche Bedingungen. Am Dienstag macht sich von Westen her ein Zwischenhoch bemerkbar.Derbeginnt nördlich der Alpen mit ein wenig Regen, oberhalb von 1200 m mit Schnee. Tagsüber verlagern sich Regen und Schnee in den Süden, dabei liegt hier die Schneefallgrenze teils bei 700 m. Zum Abend hin kommt in Vorarlberg und Tirol neuer Niederschlag auf, Schneefall ist hier nun allmählich bis auf etwa 800 Meter möglich.In der Nacht aufschneit und regnet es dann von Vorarlberg bis ins Salzkammergut kräftig, dabei sinkt die Schneefallgrenze allmählich bis in alle Täler.Am Dienstag untertags schneit es von Vorarlberg bis ins Mostviertel zunächst verbreitet, ab Mittag vor allem zwischen Tiroler Unterland und Eisenwurzen noch zeitweise. Im Donauraum ziehen einzelne Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer durch, im Süden scheint häufig die Sonne. Am Alpenostrand und in den Nordföhntälern des Südens weht kräftiger bis stürmischer Nordwest- bis Nordwind.