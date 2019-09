So kühlt diese Kaltfront jetzt Österreich ab

Ab Dienstag wird es spürbar kälter - der Sommer verabschiedet sich. Die Nullgradgrenze sinkt auf 2.000 Meter ab.

Am Montag ist es noch mit 29 Grad sommerlich warm. Doch bereits am Dienstag wird es schon deutlich kühler, immer wieder ziehen Wolken auf, die Sonne schafft es nur noch zwischendurch - zeitweise regnet es und der Wind weht kräftig aus West bis Nordwest.Im Westen und Süden wird es hingegen noch einmal warm und länger sonnig. Die Gewittergefahr ist hoch in den Karnischen Alpen, den Karawanken und in der südlichen Steiermark.Die Temperaturen erreichen im Norden und im Osten 15 bis 22 Grad, im Westen und Süden nochmals 22 bis 28 Grad. In 2.000 Meter zwischen 6 Grad etwa am Schneeberg und 16 Grad in den Lienzer Dolomiten.Amkühlt es dann auch im Westen und im Süden spürbar ab. Einzelen Regenschaue gibt es von Vorarlberg bis zu den ober- und niederösterreichischen Voralpen, am Nachmittag auch im Bereich der Lienzer Dolomiten , den Karnischen Alpen und Karawanken.Die weiteren Aussichten: Amüberwiegend sonnig, vor allem in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland zeitweise auch dichtere Wolkenfelder. Temperaturen nur noch zwischen 13 und 18 Grad. Auch derverläuft kühl, allerdings mit Sonnenschein.