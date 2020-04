Jetzt kommt endlich der Regen, doch es bleibt warm

Bereits am Wochenende haben sich die ersten Regenschauer angekündigt. Ab Mitte der kommenden Woche wird es in ganz Österreich nass.

Seit fast einem Monat hat es in Österreich kaum geregnet. Die Meldung von Meteorologen lässt Bauern und andere, die auf Regen hoffen, jetzt aufatmen. Hier der Ausblick!Am Montag ziehen in der Früh und am Vormittag vom Tiroler Unterland über Salzburg bis nach Kärnten und die Weststeiermark kompakte Wolken mit ein paar Regenschauern durch. Im übrigen Land stellt sich dagegen ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein.Am Nachmittag gehen im südlichen und östlichen Bergland sowie im Südosten ein paar Schauer und Gewitter nieder, im Westen kommt dagegen die Sonne zum Vorschein. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus südlicher Richtung steigen die Temperaturen auf 17 bis 23 Grad.Am Dienstag lockern morgendliche Hochnebelfelder im Süden und Osten bis zum Vormittag auf und im Großteil des Landes scheint die Sonne. Nur in Vorarlberg und im Außerfern ziehen bereits einige Wolken durch und gegen Mittag gibt es erste Schauer.Im Tagesverlauf bilden sich dann vermehrt Quellwolken und an der Alpennordseite entstehen einige Schauer und Gewitter. Im Süden und Osten bleibt es hingegen sonnig und trocken. Bei mäßigem, lokal auch lebhaftem, föhnigem Süd- bis Südwestwind gibt es dazu 16 bis 25 Grad.Am Mittwoch ziehen viele Wolken durch und in den Morgenstunden fällt im Bergland und an der Alpennordseite zeitweise Regen. Tagsüber lockern die Wolken etwas auf und die Sonne kommt zum Vorschein, in der feuchten Luft entstehen aber rasch weitere Schauer und im Süden auch lokale Gewitter.An der Alpennordseite und im Osten kommt teils lebhafter Westwind auf, die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in den Nordalpen und 22 Grad im Südosten.Der Donnerstag hat nördlich des Hauptkamms von Tirol bis zum Mostviertel und an der Alpennordseite Sonnenschein zu bieten, während es südlich und in Vorarlberg teils dicht bewölkt ist. Im Tagesverlauf breitet sich schließlich von Westen her teils kräftiger Regen und von den Nordalpen bis ins Innviertel Gewitter aus.Der Wind weht zunächst föhnig aus Süd, im Osten ist er lebhaft bis kräftig. Im Westen frischt er später auf und dreht dabei auf West. Dazu werden von West nach Ost 10 bis 23 Grad erreicht.