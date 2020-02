Winter in Österreich – wie kalt es wird, wo es schneit

Der Freitag bringt starkte Windböen mit sich und auch der Schnee lässt sich in Österreich wieder blicken. Am Wochenende warten weitere Sturmböen, aber auch Sonne.

Das Wochenende

Heute, am Freitag, bleibt es im Süden und Osten stürmisch, allerdings schwächt der Wind inzwischen langsam ab. Auch die Schneeschauer vom Tiroler Unterland bis zum Schneeberg klingen im Tagesverlauf ab – die Schneefallgrenze pendelt zwischen 500 und 700 Meter.Besonders im Inn- und Mühlviertel besteht am Samstag in den Morgenstunden stellenweise die Gefahr vor gefrierendem Regen. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken durchgehend ab. Der Südföhn sorgt in vielen Tälern der Nordalpen und im Umfeld der Koralpe für stürmische Böen und Sturmböen.Am Sonntag fällt in den Zentralalpen sowie südlich davon Regen, der zeitweise auch kräftiger ausfällt. Schnee fällt oberhalb von 700 bis 1000 Metern. Mit ein paar Regenschauern muss in Österreichs Nordhälfte gerechnet werden, im Westen bleibt es trocken und auch die Sonne zeigt sich zeitweise.