WhatsApp-Betrug: So schützt du dich jetzt

Immer mehr WhatsApp-Nutzer finden sich plötzlich in unbekannten Chatgruppen wieder, obwohl sie niemanden dort kennen. Die Einladungen kommen meist von ausländischen Rufnummern, während in den Chats oft Dutzende fremde Kontakte versammelt sind.
Dahinter steckt eine fiese Betrugsmasche: Die Urheber versuchen zunächst, Vertrauen aufzubauen, um dann über gefälschte Jobangebote, angebliche Investment-Möglichkeiten oder Gewinnspielversprechen persönliche Daten abzugreifen oder Geld zu erbeuten.
Wie chip.de meldet, sind Links in solchen Gruppen besonders gefährlich - sie können zu Betrugsseiten führen oder Schadsoftware auf das Handy laden. Die schützende Funktion ist bei WhatsApp standardmäßig nicht aktiviert.
Wer ungefragt zu einer fremden Gruppe hinzugefügt wurde, sollte diese umgehend verlassen, die unbekannten Nummern blockieren und sie über die App-Funktionen melden. Wichtig: Auf keinen Fall auf Nachrichten antworten, Links anklicken oder persönliche Informationen teilen.
In den WhatsApp-Einstellungen kannst du verhindern, dass Fremde dich einfach zu Gruppen hinzufügen. Gehe dazu auf Datenschutz und dann auf Gruppen. Dort kannst du festlegen, dass nur deine Kontakte dich zu Gruppen hinzufügen dürfen. Die Änderung ist nur über die Smartphone-App möglich.