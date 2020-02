Whatsapp bietet geheime Tricks und wir verraten alle

Whatsapp ist nicht nur zum Texten da. Wir zeigen dir, was der Messenger sonst noch alles kann und verraten, wie du die Funktionen richtig einsetzt.

1 Die Chats sichern

2 Lieblingskontakt festlegen

3 Standort teilen

4 Gelöschtes wiederherstellen

5 Am PC nutzen

6 Hintergrund ändern

7 Lichteffekte nutzen

8 Nachrichten zitieren

9 Gruppenpause einlegen

10 Privatsphäre bestimmen

11 Broadcast einrichten

12 Datenvolumen sparen

13 Lange Sprachnachrichten senden

14 Nur einem einzigen Gruppen-Nutzer antworten

15 Die Stern-Funktion nutzen

Texte, Bilder und Videos verschicken. Das ist es wohl, wofür Whatsapp am meisten genutzt wird. Doch wusstest du, dass man den Messenger auch am Computer nutzen, Freunden den eigenen Standort zukommen lassen oder sogar gelöschte Nachrichten wiederherstellen kann? Wir zeigen dir mit 15 Tricks, wie du das Beste aus deiner Whatsapp-App herausholen kannst.Solange man Whatsapp auf dem gleichen Smartphone benutzt, werden alle Chats gespeichert. Doch sobald man die App löscht oder man auf ein neues Gerät wechselt, sollte man aufpassen. Schlimmstenfalls sind alle bereits geschriebenen und erhaltenen Nachrichten verschwunden, denn die Chat-Daten werden nicht auf den Whatsapp-Servern gespeichert. Allerdings kann man die Chats manuell sehr einfach sichern. Wie das geht, zeigen wir dir in der Fotoshow oben.Du hast einen Freund oder Verwandten, mit dem du mehr schreibst als allen anderen Whatsapp-Kontakten? Oder den du ganz schnell finden willst, auch wenn du nicht so oft schreibst und er dementsprechend in der Kontaktliste nach unten rutschen würde? Dann lege ihn oder sie doch als favorisierten Kontakt fest! Das geht so: Einfach einen Chatverlauf in Whatsapp mit dem Finger einige Momente antippen, bis er grau unterlegt ist. Dann oben im Menü die Stecknadel auswählen, schon bleibt der Chat an oberster Stelle in der App fixiert.Mal wieder unterwegs und der Freund, mit dem man sich dringend treffen will, findet das richtige Kaffeehaus nicht? Dann mach ihm die Suche einfacher. Wer in einem Whatsapp-Chat das Büroklammer-Symbol im Nachrichtenfeld antippt, findet die Option "Standort". Tippst du drauf, bekommt dein Kontakt eine vorgegebene Zeit lang deinen Standort auf einer Karte angezeigt und kann dich dann per Ortung finden. Allerdings muss für diese Funktion die GPS-Ortung des Handys aktiviert sein.Gelöschte Nachrichten in Whatsapp sind nicht vollständig verloren. Mit diesem einfachen Trick für Android-Nutzer lassen sie sich wiederherstellen, allerdings nur, wenn man brav die Backup-Funktion von Whatsapp genutzt hat. Diese findet sich unter "Menü" > "Einstellungen" > Chats" > "Chat-Backup" und muss schon aktiv sein, bevor die betroffene Nachricht gelöscht wird. Dann einfach Whatsapp deinstallieren, die App neu installieren und beim Einrichten "mit Backup wiederherstellen" wählen. Schon sind alle Nachrichten, auch die gelöschte, wieder da.Whatsapp lässt sich auch am PC nutzen, was praktisch ist, wenn man am Computer Arbeiten erledigt und dabei schnell per Tastatur Nachrichten an die Kontakte verschicken kann. Du surfst dazu auf https://web.whatsapp.com/ , öffnest am Smartphone die Whatsapp-Anwendung und wählst "Menü" > "WhatsApp Web" (Android) oder "Einstellungen" > "WhatsApp Web" (iOS) aus. Scannst du nun mit dem Handy den QR-Code auf dem Computerbildschirm, kannst du Whatsapp am PC nutzen. Mittlerweile bietet Whatsapp auch eine Desktop-App an, die findet sich hier Nutzer müssen nicht immer auf das etwas langweilige, gräuliche Hintergrundbild von Whatsapp starren. Wer Farbe in die Chats bringen oder die App personalisieren will, kann sein eigenes Hintergrundbild festlegen. Das geht so: In der App rechts oben auf die drei Menüpunkte tippen und "Einstellungen" > "Chats" > "Hintergrund" auswählen. Hier können entweder vorgefertigte Muster gewählt werden, oder man nutzt einfach ein eigenes Bild je nach Geschmack.Vielen Nutzern ist bekannt, dass sie an Kontakte individuelle Töne vergeben können, um sie schon am Klang auseinanderzuhalten. Whatsapp bietet aber auch eine individuelle Vibration und eigene Lichteffekte für die Kontakte an. Tippe dazu auf das Profilbild eines Kontakts und dann auf das kleine i-Symbol. Dann wähle im sich öffnenden Fenster "Eigene Benachrichtigungen" aus. Hier kannst du Nachrichtenton, Vibration und Lichteffekt für jeden Kontakt bestimmen – oder ihn oder sie auch komplett stumm schalten.Du willst schnell eine Nachricht weiterleiten oder kommentieren und dazu nicht erst den Nachrichtentext kopieren, wieder in einen neuen Chat einfügen und mühsam erklären, vom wem der Text stammt? Dann hilft dir das schnelle Zitieren. Dazu kurz auf eine Chat-Text tippen und im Menü oben den Pfeil nach links auswählen. So wird der zitierte Text im derzeit aktiven Chatfenster zitiert – alternativ kann man die zu zitierende Nachricht auch nach rechts wischen. Wer beim Antippen einer Nachricht im Menü oben den Pfeil nach rechts wählt, kann den Text auch in einem anderen Chat teilen.Besonders Gruppenchats können schnell nerven, etwa wenn man sich im Urlaub befindet und die Arbeitskollegen gefühlte 200 Nachrichten pro Stunde über Whatsapp verschicken. Keine Sorge, du musst die Gruppe nicht verlassen oder das Smartphone stumm schalten, um deine Ruhe zu haben. Eine Pause von der Gruppe legst du ein, wenn du den Gruppenchat anwählst und oben im sich öffnenden Menü den durchgestrichenen Lautsprecher auswählst. Hier kannst du den Chat für acht Stunden, eine Woche oder ein Jahr stumm schalten – und festlegen, ob du auch keine Text-Benachrichtigung über neue Gruppennachrichten bekommen willst. Funktioniert übrigens auch bei einzelnen Kontakten.Du solltest dir ansehen, was andere Nutzer auf Whatsapp über dich einsehen können! Wähle dazu die drei Menüpunkte oben rechts aus und tippe auf "Einstellungen" > "Account". Hier hast du die Macht über deine Privatsphäre und kannst Dutzende Sicherheitsoptionen ändern, etwa wer dein Profilbild und deine Infos sehen kann, ob deine Chatpartner Lesebestätigungen bekommen sollen oder ob bestimmte Nummern von Haus aus blockiert werden sollen. Unsere Empfehlung: Die "Verifizierung in zwei Schritten". Sie verhindert noch sicherer einen fremden Zugriff auf deine WhatsApp-Daten.Du willst mehrere Whatsapp-Kontakte zu einer Veranstaltung einladen, doch hast keine Lust auf eine neue WhatsApp-Gruppe und die Antworten der anderen sollen auch nicht alle Beteiligten sehen? Dann kommt die oft unterschätzte und etwas versteckte Broadcast-Funktion zum Einsatz. Wähle die drei Menüpunkte oben rechts aus und tippe auf "Neuer Broadcast". Jetzt kannst du alle gewünschten Whatsapp-Kontakte hinzufügen und eine Nachricht wie bei einer Gruppe zeitgleich an alle versenden. Der Clou: Jeder Empfänger bekommt die Nachricht und kann dir direkt persönlich antworten – ohne zu wissen, dass es ein Massen-Text ist.Whatsapp kann ganz schön viele Daten fressen und wer keine Flatrate hat, hat den Verbrauch meist genau im Auge. Wer über Whatsapp telefoniert, kann dabei aber Daten sparen. Im Menü rechts oben einfach "Einstellungen" > "Daten- und Speichernutzung" (Android) beziehungsweise "Reduzierter Datenverbrauch" (iOS) auswählen und den aktivieren. Zwar wird die Sprachqualität der Anrufe etwas schlechter, das spart aber ganz schön viel Datenvolumen.Sprachnachrichten sind bei Whatsapp beschränkt. Eigentlich muss man die Mikrofon-Taste so lange drücken, bis man fertig gesprochen hat. Ein einfacher Trick für längere Nachrichten macht das aber nicht nötig. Starte eine Sprachnachricht und wische dann mit dem Finger nach oben. So kann die Mikrofon-Taste festgestellt werden und der Finger muss nicht mehr auf der Taste bleiben. Hat man die Nachricht fertig aufgenommen, stoppt man die Aufnahme einfach wieder per Fingerdruck.In Whatsapp-Gruppen kann es vorkommen, dass man nur einem Gruppen-Nutzer etwas schreiben will, ohne dass dies die anderen Teilnehmer mitbekommen. Das funktioniert so: Tippe auf die Nachricht jenes Nutzers, der als Einziger die Antwort bekommen soll. Wähle dann im Menüfeld "Mehr" aus und tippe auf "Privat antworten". Schon bekommt die nächste Nachricht nur der ausgewählte Kontakt.Jeder hat es schon gesehen, kaum einer genutzt: Tippt man eine Nachricht, ein Foto oder ein Video in Whatsapp länger an, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Menü, das auch ein Stern-Symbol zeigt. Der Stern ist ein schlaues Kerlchen: Mit ihm markierte Inhalte werden zu "Highlights". Das bedeutet, dass der Inhalt gespeichert wird und in den Chat-Infos abgelegt ist. So lassen sich nette Fotos oder wichtige Texte ganz schnell wiederfinden, auch wenn sie schon älter sind.