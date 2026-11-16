i WhatsApp und Messenger auf dem Handy pixabay.com Messenger-Revolution WhatsApp-Chef verrät neue Mega-Pläne Der neue WhatsApp-Chef Kunal Shah hat verraten, welche Funktionen der Messenger künftig bekommen soll. Nutzer dürfen sich auf einiges freuen. Von Technik Heute 16.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

WhatsApp steht vor umfassenden Veränderungen. Nach sieben Jahren bekommt der beliebte Messenger einen neuen Chef: Der Inder Kunal Shah übernimmt die Führung - und er hat große Pläne.

Künftig sollen Nutzer deutlich mehr Aufgaben direkt in WhatsApp erledigen können, ohne ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

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Wie CHIP berichtet, nennt Shah konkret das Bezahlen von Rechnungen, die Aufnahme von Krediten und mobile Konnektivität auf Reisen als Beispiele. Dafür arbeitet WhatsApp bereits mit Finanzdienstleistern und Telekommunikationsunternehmen zusammen.

Bestehende Funktionen werden verbessert

Daneben will WhatsApp auch bestehende Funktionen verbessern. Sprachnachrichten, Gruppen, Sticker und Videoanrufe sollen einfacher und vielseitiger werden.

Die Zahlen sprechen für sich: Täglich werden laut Shah mehr als zehn Milliarden Sprachnachrichten und vier Milliarden Sticker verschickt.

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Wann die angekündigten Neuerungen erscheinen, ist allerdings noch offen. Konkrete Veröffentlichungstermine nannte der WhatsApp-Chef nicht. Auch welche Funktionen in Österreich verfügbar sein werden, bleibt abzuwarten.