WhatsApp rüstet mit neuer Video-Funktion auf

Bislang war WhatsApp keine echte Alternative für Videochats. Das ändert sich allerdings mit heutigem Datum, denn die App hat ein Update bekommen.

WhatsApp ist zwar die weltweit beliebteste Messenger-App, hinkte aber bei Videochats hinterher. Bislang bestand nämlich nur die Möglichkeit mit vier Personen gleichzeitig einen Call abzuhalten. Bei Google, Apple und anderen liegt das Limit bei 16, 50, 100 oder gar bei mehr als 200 Videochat-Teilnehmern. Nun veröffentlicht WhatsApp ein Update, das dies ändert.In einem ersten Schritt wird mit dem Update die Teilnehmerzahl auf acht Nutzer verdoppelt. Mit der neuen Funktion könne es WhatsApp endlich mit den Diensten Skype und Zoom aufnehmen, schreibt Techradar.com. Ganz so euphorisch dürften viele Nutzer das nicht sehen. Bei Skype von Microsoft beträgt das Limit für Videocalls 50, bei Zoom sogar 100 Teilnehmer. Allerdings: WhatsApp lässt aufhorchen, dass das Limit in Zukunft weiter erhöht werden soll.Das Update für die neue Funktion wurde am Donnerstag veröffentlicht, dürfte in den nächsten Tagen für alle zur Verfügung stehen. Da das Feature nach und nach eingeführt wird, ist es möglich, dass es selbst nach dem App-Update nicht sofort bei allen geht.Um einen Video-Gruppenchat zu starten, wechselt man einfach zu Anrufe und tippt auf neuen Gruppenanruf. Dort können dann bis zu sieben Teilnehmer ausgewählt werden. Eine Übersicht über weitere Apps und Dienste für Videocalls gibt es hier