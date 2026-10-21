i Handy mit Speicherkarte pixabay.com Platz auf dem Handy sparen WhatsApp-Speicher voll? Dieser Trick hilft Fotos und Videos füllen heimlich deinen Speicher. Mit einer simplen Einstellung verhinderst du die doppelte Speicherung und sparst Gigabytes. Von Technik Heute 21.10.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

WhatsApp sammelt im Hintergrund unbemerkt Fotos, Videos, Sprachnachrichten und GIFs an. Das kann schnell mehrere Gigabyte Speicherplatz kosten - ein Problem vor allem für Handys mit wenig Speicher.

Was viele nicht wissen: WhatsApp speichert Medien nicht nur im Chat, sondern oft zusätzlich direkt in der Fotogalerie des Smartphones. Genau hier versteckt sich enormes Sparpotenzial.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach Angaben von chip.de lässt sich diese doppelte Speicherung mit einer einfachen Einstellung verhindern. Das Ergebnis: Bilder und Videos bleiben nur noch im Chat und belegen keinen doppelten Platz.

So geht's auf dem iPhone

Auf iOS-Geräten öffnest du WhatsApp, gehst in die Einstellungen und wählst den Bereich Chats. Dort deaktivierst du die Option "In Fotos sichern". Ab sofort landen empfangene Medien nicht mehr automatisch in deiner Fotomediathek.

So geht's auf Android

Unter Android findest du die Einstellung ebenfalls in den WhatsApp-Einstellungen unter Chats. Hier deaktivierst du "Sichtbarkeit von Medien". Neu heruntergeladene Medien werden dann nicht mehr automatisch in der Galerie angezeigt.

Noch mehr Speicher freimachen

WhatsApp bietet auch eine integrierte Speicherverwaltung. Du findest sie unter Einstellungen, dann Speicher und Daten und schließlich Speicherverwaltung. Hier kannst du gezielt große Dateien löschen.

Besonders praktisch ist die Übersicht "Größer als 5 MB". Damit findest du schnell die größten Speicherfresser - etwa versendete Videos, die oft mehr als 100 MB benötigen.

Die Bilder des Tages i ?

Android-Nutzer können zusätzlich den App-Cache leeren. Das geht über die Geräte-Einstellungen unter Apps, dort WhatsApp auswählen und unter Speicher und Cache auf "Cache leeren" tippen. Das räumt temporäre Daten wie Vorschaubilder auf.