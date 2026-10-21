WhatsApp-Speicher voll? Dieser Trick hilft

WhatsApp sammelt im Hintergrund unbemerkt Fotos, Videos, Sprachnachrichten und GIFs an. Das kann schnell mehrere Gigabyte Speicherplatz kosten - ein Problem vor allem für Handys mit wenig Speicher.
Was viele nicht wissen: WhatsApp speichert Medien nicht nur im Chat, sondern oft zusätzlich direkt in der Fotogalerie des Smartphones. Genau hier versteckt sich enormes Sparpotenzial.
Nach Angaben von chip.de lässt sich diese doppelte Speicherung mit einer einfachen Einstellung verhindern. Das Ergebnis: Bilder und Videos bleiben nur noch im Chat und belegen keinen doppelten Platz.
Auf iOS-Geräten öffnest du WhatsApp, gehst in die Einstellungen und wählst den Bereich Chats. Dort deaktivierst du die Option "In Fotos sichern". Ab sofort landen empfangene Medien nicht mehr automatisch in deiner Fotomediathek.
Unter Android findest du die Einstellung ebenfalls in den WhatsApp-Einstellungen unter Chats. Hier deaktivierst du "Sichtbarkeit von Medien". Neu heruntergeladene Medien werden dann nicht mehr automatisch in der Galerie angezeigt.
WhatsApp bietet auch eine integrierte Speicherverwaltung. Du findest sie unter Einstellungen, dann Speicher und Daten und schließlich Speicherverwaltung. Hier kannst du gezielt große Dateien löschen.
Besonders praktisch ist die Übersicht "Größer als 5 MB". Damit findest du schnell die größten Speicherfresser - etwa versendete Videos, die oft mehr als 100 MB benötigen.
Android-Nutzer können zusätzlich den App-Cache leeren. Das geht über die Geräte-Einstellungen unter Apps, dort WhatsApp auswählen und unter Speicher und Cache auf "Cache leeren" tippen. Das räumt temporäre Daten wie Vorschaubilder auf.