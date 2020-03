WhatsApp steht wegen der hohen Nutzung vor Kollaps

Es wird augenblicklich viel über Whatsapp-Telefonie oder Video-Anruf kommuniziert. Dies beansprucht die Server von Facebook stark.

Zurzeit gilt für ausnahmslos alle: Abstand halten . Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Anzahl an Whatsapp-Telefonaten und Video-Calls durch die Decke geht. Dies ist nicht unproblematisch, da es die Server von Facebook, zu dem auch Whatsapp gehört, stark strapaziert.Insgesamt habe sich das Volumen an Anrufen und Video-Calls über Whatsapp mehr als verdoppelt, wie Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, am Mittwoch mitteilte. Um die Infrastruktur dennoch weiterhin aufrechterhalten zu können, habe Facebook seine Serverkapazitäten verstärkt. Es müsse aber weiterhin daran gearbeitet werden, um die Versorgung auch zukünftig sicherstellen zu können."Momentan ist die Krankheit noch nicht in allen Ländern der Welt massiv ausgebrochen", so Zuckerberg. "Aber wenn es dazu kommt, brauchen wir wirklich die beste Infrastruktur, damit es nicht zum Kollaps kommt."Dabei sprach Zuckerberg auch konkret die angestiegene Whatsapp-Telefonie in Ländern wie Italien an, die besonders heftig vom Coronavirus getroffen sind: "Normalerweise ist der größte Anruf-Anstieg an Silvester zu beobachten. Momentan befinden wir uns in diesen Ländern aber konstant auf noch höheren Levels als an Neujahr. Nur schon dieses Level zu halten, ist eine Herausforderung."Auch die Mitarbeiter von Facebook sind laut Mashable.com gefordert. Seit Donnerstag empfiehlt Facebook allen Mitarbeitern Homeoffice. Diejenigen, die für die Server verantwortlich sind, müssen allerdings weiterhin in den Büros vor Ort arbeiten.