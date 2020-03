Whistleblowerin Manning wird sofort freigelassen

Paukenschlag im Fall der US-Whistleblowerin Chelsea Manning. Sie wird - wenige Tage nach einem Suizidversuch - aus dem Gefängnis entlassen.

Erst am Donnerstag berichteten wir darüber, dass die US-Whistleblowerin Chelsea Manning nach einem Suizidversuch im Krankenhaus liegt. Nun gibt es neue Entwicklungen.Manning befindet sich seit über einem Jahr in Beugehaft, weil sie nicht gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange aussagen möchte. Die US-Behörden bestraften sie hart, wollten sie mit einer langen Beugehaft dazu zwingen.Erst am Mittwoch verübte Manning im Gefängnis einen Suizidversuch, der sie ins Krankenhaus brachte. Trotzdem nahm sie an der neuerlichen Anhörung teil, die am heutigen Freitag stattgefunden hat.Die Richter entschieden schnell, ordneten die sofortige Freilassung an. Die 32-Jährige muss dennoch eine Geldstrafe von 256.000 US-Dollar begleichen.