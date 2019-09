Whitney Houston kommt als Hologramm nach Wien

Anfang 2020 tourt die verstorbene Whitney Houston als Hologramm durch die Welt. Auch in der Wiener Stadthalle macht sie Halt.

Bald kommt Whitney Houston in die Wiener Stadthalle – und zwar als Hologramm, wie das Magazin "Rolling Stone" berichtet. Die Welt-Tour nennt sich "An Evening with Whitney Houston" und startet am 23. Jänner 2020 in Mexico.



Weitere Konzerte sind zudem in Nordamerika und Europa geplant, darunter Deutschland, Schweiz, Slowakien, Dänemark und die Ukraine. Auch in der Wiener Stadthalle ist laut dem Magazin eine Show geplant – und zwar am 22. März in der Halle F.



Laut dem Bericht werden die Fans ihre besten Hits zu hören bekommen. "Es ist keine Reise durch die Zeit, sondern eher eine Feier ihrer besten Arbeit", so BASE Hologram Chairman und CEO Brian Becker.