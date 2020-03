WHO räumt mit den Corona-Mythen auf

Was hilft? Und was ist reiner Humbug?

In Krisenzeiten haben dumme Theorien Konjunktur. Die Weltgesundheitsorganisation WHO klärt nun auf – und stellt klar, dass weder Alkohol noch Grippeimpfung gegen Corona schützen.

"Ist es gefährlich, einen Brief oder ein Paket aus China zu empfangen?", ist eine der Fragen, die auf www.who.int beantwortet werden: "Es ist ungefährlich, da die Coronaviren nur kurz auf Oberflächen überleben." Weitere Mythen:WHO: "Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Knoblauch schützt."Auch eine regelmäßige Nasendusche schützt nicht.Eine wichtige Frage ist die nach Risiken für unsere tierischen Mitbewohner. WHO: "Es gibt keine Hinweise darauf, dass Haustiere von Menschen angesteckt werden können." Nachsatz: "Sie sollten sich aber nach Kontakt mit Haustieren generell die Hände gründlich waschen. Das schützt vor Bakterien, die sehr wohl von Tier zu Mensch übertragen werden können.""Nein!", so die klare Antwort. Ältere sowie Personen mit Vorerkrankungen gehören zu Risikogruppen. Aber auch junge und gesunde Menschen sind schon an Covid-19 gestorben.Nein, gegen Viren helfen Antibiotika nicht, nur gegen Bakterien.Tatsächlich wurde verbreitet, UV-Lampen und Handtrockner könnten Viren töten. Das stimmt nicht. Leider.Es gibt keinen Hinweis, dass sich das Virus bei Kälte oder Hitze weniger rasch verbreitet.