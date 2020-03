Admira-Trio wollte Fan aus dem Stadion mobben

Drei Fans der "Nordkurve Südstadt" und ein Supporter von "Gate 2" lagen im Clinch, jetzt mussten sie wegen Körperverletzung auf die Anklagebank.

Drei junge Männer sollen mit einem „Gate 2"-Fan der Admira über längere Zeit gestritten, den Rivalen im Stadion geschlagen und gemobbt haben. Dafür mussten die drei Österreicher (22, 23, 27) am Mittwoch wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung am Landesgericht Wiener Neustadt auf die Anklagebank.Das Trio war federführend beim Fanclub „Nordkurve Südstadt" (Anm.: Gründung 2016, mittlerweile aufgelassen, höchste Mitgliederanzahl war 8). Laut Anklage sollen die drei Männer das Opfer geschlagen und unter Ankündigung weiterer Hiebe versucht haben, es von weiteren Stadionbesuchen abzuhalten.Die "Tatorte": Die Stadien in Linz, Maria Enzersdorf-Südstadt und Ebreichsdorf (zweite Cup-Runde).Das Trio aus durchwegs gutem Hause (abgeschlossene Lehre, VWL-Student) kam beim Prozess am Gericht Wr. Neustadt recht glimpflich davon. Die drei von Anwalt Philipp Winkler vertretenen Angeklagten fassten 60 bzw. 80 Sozialstunden im Rahmen einer Diversion aus.Übrigens: Die "graue Maus" Admira verfügt mit den Fanatics über einen ernstzunehmenden Fanclub, der ultraorientierte Gate 2-Fanclub wurde erst 2015 gegründet, ist der zweite Fanclub der wackeren Admiraner.