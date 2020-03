So menschenleer sehen nun die Straßen in Wien aus

Nun gelten die Ausgangsbeschränkungen in Österreich seit zwei Tagen. "Heute" machte einen Lokalaugenschein in der Wiener Innenstadt.

Ein historischer Tag: Am Montag waren erstmals, die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen in Kraft getreten. Obwohl am Montag Lokale noch bis 15 Uhr offen sein durften, hielten bereits die meisten zu.Auf der Mariahilferstraßer, am Stephansplatz oder Michaelerplatz waren nur vereinzelt Menschen zu sehen. Einige von ihnen vor den Apotheken - wo natürlich Abstand gehalten werden soll. Am Eingang steht ein Desinfketionsmittel.Bedrückte Gesichter, einige bereits mit Masken, viele von ihnen waren am Telefon und sprachen über das Virus. Auf den Straßen traf man hauptsächlich Reporter, die ihrem Job nachgingen oder Touristen, die abreisten.Auch Essenszulieferer am Fahrrad traf man. "Ich bin froh, dass ich eine Arbeit habe und noch Bestellungen", erklärt uns im Video ein junger Zulieferer, der sich noch wenig Gedanken über Morgen macht.Am Naschmarkt sehen wir leere Gänge - obwohl Wiener Märkte als Lebensmittellieferanten weiterhin offen haben werden, erzählt der Verkäufer Mahmoud, dass die meisten seiner Kollegen den Job verloren haben. Auch für ihn sei es sein letzter Arbeitstag. Was die Zukunft bringt ist ungewiss, aber auch er betont, dass unsere Gesundheit natürlich das Wichtigste sei und die beschlossenen Maßnahmen verständlich.