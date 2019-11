Wie (üb)erlebst du bisher das Gastro-Rauchverbot?

Rauch-Aus für Lokalbesucher: Was sind deine Erfahrungen als (Nicht-)Raucher mit der neuen Gesetzeslage?

Seit drei Wochen gilt in österreichischen Gaststätten das komplette Rauchverbot. Nicht nur in Restaurants und Pubs, auch in Diskotheken und Shisha-Bars heißt es jetzt: "Zum Rauchen bitte vor die Türe gehen." Während Betreiber von Lokalen, die explizit auf den Wasserpfeifen ausgelegt sind, noch vor dem Höchstgericht um eine Ausnahme kämpfen, scheint sich der Rest der Branche mit dem Rauchverbot arrangiert zu haben.Viele Wirte haben aufgestockt, machen das Beste aus der Situation. Sie bieten ihren Gästen jetzt vor dem Eingang Raucher-Areale mit Sitzgelegenheiten und Wärmestrahlern an. Aber wie sehen die betroffenen Lokalbesucher selbst die Lage? Wir wollen an dieser Stelle von euch wissen: Habt was sind eure Erfahrungen mit dem Rauchverbot? Wie trifft euch als (Nicht-)Raucher die neue Situation? Hat sich für euch mit Inkrafttreten des Gesetzes etwas verbessert, oder verschlechtert? Wir wollen eure Meinung hören!