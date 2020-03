Wie verhalte ich mich bei einer Corona-Infektion?

Bist du oder einer deiner Liebsten mit dem Coronavirus infiziert, heißt es erst einmal Quarantäne! Aber auch hier gibt es ein paar Dinge zu beachten.

In deinem Haushalt gibt es einen Corona-Fall? Dann solltest du unbedingt diese Tipps beachten:1. Lüfte die Wohnung mehrmals am Tag für mindestens 10 Minuten.2. Regelmäßig putzen und dabei auch Griffe sowie Türklinken abwischen.3. Die Putzlappen anschließend bei mindestens 60°C waschen.4. Versorgt die infizierte Person!5. Körperkontakt vermeiden.6. Halte dich so wenig wie möglich im selben Raum auf.7. Teile weder Geschirr noch Handtücher mit dem Erkrankten.8. Textilien, wie Bettwäsche, und Geschirr des Erkrankten sollten bei mindestens 60°C gewaschen werden.