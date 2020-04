Wie wird Laura (19) nach Wendler-Hochzeit heißen?

Michael Wendler und Laura Müller wollen bald heiraten! Nun stellen sich viele die Frage: Welchen Namen wir die 19-Jährige nach der Trauung haben?

Wie wird Laura Müller (19) nach ihrer Hochzeit mit Michael Wendler (47) heißen? Für den Schlagerstar liegt die Sache auf der Hand: Seine Auserwählte soll seinen Nachnamen tragen.Der "Sie liebt den DJ"-Interpret heißt mit bürgerlichem Namen aber nicht Wendler. Geboren wurde der Schlagerstar nämlich als Skowronek.Bei seiner ersten Hochzeit im Jahr 2009 nahm er dann den Namen seiner mittlerweile von ihm geschiedenen Frau Claudia Norberg an.Und laut der deutschen "Bild" findet die 49-Jährige den Gedanken, dass Laura bald auch eine Norberg sein könnte, jedoch alles andere als toll.In einem offenen Brief hat sich Claudia nun sogar an das Paar gewandt. Darin bittet die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin höflich, dass Laura nicht ihren Namen annehmen möge."Ich wäre sehr unglücklich, wenn Laura Müller meinen Nachnamen annimmt", heißt es in dem Brief, welcher der Bild vorliegt.Wie Laura nach ihrer Hochzeit mit dem Schlagerstar heißen wird, steht noch nicht fest. Es ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sie ihren eigenen Namen Müller behält. Und was glaubst du?