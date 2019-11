Wieder mehr Lehrlinge in Niederösterreichs Firmen

Kampf dem Fachkräftemangel! In Niederösterreich dürften getroffene Maßnahmen fruchten.

Immer wieder wird der massive Fachkräftemangel betont, es fehle an qualifizierten Arbeitskräften. 75 Prozent der österreichischen Unternehmen leiden darunter, 60 Prozent der Firmen beklagen deshalb einen Umsatzrückgang.In Niederösterreich versucht man bereits seit einigen Jahren, der Entwicklung entgegenzuwirken, in letzter Zeit noch verstärkter. Und das dürfte fruchten, wie die Wirtschaftskammer NÖ jetzt mit Zahlen belegt. "Die umfassenden Initiativen für die Lehre in NÖ greifen", freut sich Präsidentin Sonja Zwazl.So sei die Zahl der Lehranfänger im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen, es wird ein Plus von 5,2 Prozent (von 4.790 auf 5.039) verzeichnet."Bei der Gesamtzahl der Lehrlinge in den niederösterreichischen Unternehmen gibt es mit einem Plus von 4,89 Prozent ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Insgesamt erhalten aktuell 15.939 (31. Oktober 2018: 15.196) Lehrlinge in Niederösterreichs Betrieben eine hochqualifizierte Ausbildung. Dazu kommen aktuell noch 1.001 überbetriebliche Lehrlinge (ÜBA). Die Gesamtzahl der Lehrlinge in Niederösterreich schrammt damit an der 17.000er-Marke und beträgt genau 16.940. Das bedeutet ein Plus von 4,12 Prozent.", so die WKNÖ in einer Aussendung am Sonntag.In den letzten drei Jahren wurde bei den Lehranfängern ein Plus von 15 Prozent erzielt. "Der starke Trend zur Lehre in Niederösterreich verfestigt sich weiter", so Zwazl.