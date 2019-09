Wieder neuer Pächter für Badkantine gesucht

Nur "Würstel, Pommes und Leberkäse" in der Brucker Badkantine sind zu wenig: Die Stadt sucht wieder nach einem neuen Betreiber.

Der heurige Sommer habe wieder einmal gezeigt, dass das Brucker Parkbad "ein wichtiger Faktor der Naherholung und Lebensqualität in der Region ist. In den letzten Jahren wurde mit dem Einbau der Edelstahlbecken und einer kompletten Erneuerung der Technik alles auf den letzten Stand gebracht. Beschwerden der zahlreichen Gäste gab es hingegen laufend hinsichtlich des Kantinenbetriebs. Die Stadt will daher verstärkt auf ein zeitgemäßes Angebot, hohe Qualität und Leistbarkeit setzen", heißt es in einer Aussendung der Stadt Bruck.Damit auch nach dem Schwimmsport Erholung und Zufriedenheit garantiert seien, geht die Stadtgemeinde für die Badesaison 2020 auf die Suche nach einem neuen Betreiber der Badkantine. Erst vor zwei Jahren war es zu einer Neuverpachtung gekommen ( "Heute" berichtete ).„Laufende Beschwerden während der ganzen Saison waren ein klarer Arbeitsauftrag der Badegäste an mich. Es gab mehrere Versuche meinerseits, etwas im Sinne der berechtigten Kritik zu verbessern. Sogar ein Eis-Kiosk wurde extra errichtet - unterm Strich leider alles vergebens", analysiert der zuständige Sportstadtrat und Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (SP) die Situation.Neben einem "attraktiven und zeitgemäßen Speisenangebot sollen auch kurze Wartezeiten und leistbare Preise die Gäste ab der Saison 2020 begeistern". Brunnthaler legt die Latte hoch: „So wie bei unserer gesamten Badeanlage und der Wasserqualität, dank unserer Parkbadmitarbeiter erwarte ich auch beim Buffet Topqualität. Hier verbringen Kinder und Familien viele heiße Sommertage und sollen sich auch abseits des Wassers rundum gut versorgt fühlen – da muss das Angebot über Würstel, Pommes und Leberkäse hinausgehen."Interessierte Betreiber seien eingeladen, sich mit einem "entsprechend zeitgemäßen Konzept zu bewerben". Der Brucker Gemeinderat hat den für die Neuausschreibung des Kantinenbetriebes notwendigen Beschluss bereits gefasst.