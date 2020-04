Corona-Patient im Spital St. Pölten verstorben

Mit Stand Mittwochfrüh zählt Niederösterreich 1.655 Corona-Erkrankte. Einen weiteren Todesfall gab es im Spital St. Pölten.

Mittwochfrüh gab es in Niederösterreich 1.655 Corona-Fälle (Stand: 9 Uhr). Am Vortag (hier Stand: 8.30 Uhr) waren es noch 1.551 gewesen.Die meisten Fälle gab es im Bezirk Amstetten (186). Aber auch der Bezirk St. Pölten-Land zählte bereits 180 Fälle.In der Landeshauptstadt gab es Mittwochfrüh 58 Corona-Erkrankte, in der Stadt Wr. Neustadt 28.Im Universitätsklinikum St. Pölten ist indes ein positiv auf das Coronavirus getesteter 87-Jähriger gestorben. Er litt nach Angaben von Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding an Vorerkrankungen. Der Mann ist das 22. Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19, das in niederösterreichischen Krankenhäusern gezählt wurde.