Wieder Attacke auf Schulkind in Pöggstall

Zwei Mal attackierte wohl derselbe Mann letzte Woche in Pöggstall ein Schulkind. Diesmal traf es einen 14-jährigen Buben.

Ein Schulkinder-Schreck in Pöggstall (Bezirk Melk) schlug erneut zu. Dieses Mal war es ein 14-jähriger Jugendlicher, der am Freitag nach der Schule am Heimweg angegriffen worden war. Der Unbekannte boxte den Jungen in die Kniekehle, vorauf dieser stürzte. Das Opfer setzte sich jedoch mit Tritten und Ellenbogen-Schlägen zur Wehr, wie die "NÖN" berichten. Der 14-Jährige erlitt Prellungen.Die Beschreibung des Täters, die der Jugendliche ablieferte, passt exakt mit jener des Mädchens zusammen, das zwei Tage zuvor attackiert worden war. Das legt nahe, dass es sich um denselben Mann handeln dürfte. Am vergangenen Mittwoch war ein 9-jähriges Mädchen am Nachhauseweg von einem jungen Mann grundlos in Bauch und Hintern geboxt worden,Der gesuchte Mann soll etwa 20 Jahre alt sein, rund 1,80 Meter groß und er hat auffällige Dreadlocks, die vorne blond gefärbt sind. Er soll beide Male eine kurze orange Hose getragen haben.Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 059/133-3143.