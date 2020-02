Mann schlug Mädl (9) am Schulweg auf Hintern

In Pöggstall (Bezirk Melk) soll am Mittwochnachmittag eine 9-Jährige von einem ungefähr 20-jährigen Mann attackiert worden sein.

Ein Zeugenaufruf zweier geschockter Eltern macht seit Mittwoch auf Facebook die Runde. "Unsere Tochter wurde heute um 16:15 Uhr mitten in Pöggstall von einem etwa 19 bis 21 Jahre alten Mann mit Dreadlocks mit der Faust grundlos auf den Po und anschließend in den Bauch geschlagen", schreibt der Vater im sozialen Netzwerk.Der Beitrag wurde bereits Hunderte Male geteilt, die Familie erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese wird seitens der Landespolizeidirektion am Donnerstag gegenüberbestätigt: "Die Kollegen vor Ort haben die Ermittlungen aufgenommen, nehmen den Fall sehr ernst. Die Erzählungen des Kindes sind durchaus als glaubwürdig einzustufen."Das Mädchen kam bei der Attacke am Kirchenplatz zu Sturz, verletzte sich am Knie. Der Mann trug laut ihren Angaben eine blaue Winterjacke und trotz der frischen Temperaturen eine kurze orange Hose. Außerdem soll er offensichtlich berauscht gewesen sein. Die Polizei Pöggstall sucht derzeit nach Zeugen und Hinweisen zum Gesuchten.