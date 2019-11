Darum macht die Wiedner Waltergasse jetzt blau

Der Vorplatz der Volksschule Waltergasse wurde umgestaltet: Neue Bäume und bunte Bodenmalereien sorgen im nun temporär autofreien Abschnitt für Farbe.

Im heurigen Herbst wurde die rund dreijährige Generalsanierung der Volksschule Waltergasse (Wieden) abgeschlossen. Im Zuge der Renovierung wurde auch der Vorplatz der Schule umgestaltet. Basis der Neugestaltung war ein Bürgerbeteiligungsprozess Ende April, in dem sich Anwohner, Schüler, Eltern und Interessierte einbringen konnten. Nun wurde der neue, bunte Vorplatz fertig gestellt. "Das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit", freut sich Bezirkschefin Lea Halbwidl (SPÖ)."Mein Ziel war es, aus dem Straßenabschnitt einen kinderfreundlichen Ort zu machen. Das Grün der Bäume, Möglichkeiten fürs Spielen, ein Trinkbrunnen und moderne Sitzgelegenheiten gegen dem Schulvorplatz nun ein neues Gesicht", so Halbwidl.Neben den neuen Bäumen bringen auch bunte Bodenbemalungen Farbe in den ehemals grauen Straßenabschnitt. Für die Figuren in blau, gelb und rot Woche wurden rund 300 Kilogramm Farbe vermalt, nach zwei Tagen Arbeit wurden die Bodenbilder – ein Wunsch der Kinder – diese Woche fertiggestellt. "Die Waltergasse erscheint nun in völlig neuem Licht. Sie ist ein einladender und freundlicher Ort, die Bodenbemalung bietet vielfältige Spielmöglichkeiten", erklärt Halbwidl gegenüberDer gesamte Vorplatz wurde im Rahmen der Umgestaltung auf ein Niveau gebracht. Während der Schulzeiten kann der Straßenabschnitt von 7.30 Uhr bis 18 Uhr nicht von Autos befahren werden – dafür sorgen zwei Poller, die täglich eingesetzt und am Abend wieder entfernt werden. Außerhalb der Schulzeiten bleibt die bisher geltende Einbahnregelung bestehen.In der Nacht, am Wochenende und während der Schulferien kann zwischen der Volksschule und der AHS Waltergasse zumindest auf einer Seite geparkt werden.