Streit eskaliert: Gesicht mit Messer zerschnitten

Ein WG-Streit in Wien-Alsergrund endet Donnerstagebend mit Schnittverletzungen

In einem Obdachlosenheim ist es am Donnerstag gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Zimmerkollegen gekommen. Dabei verletzte ein 42-jähriger Slowake seinen 59-jährigen WG-Kollegen mit einem Küchenmesser im Hals-, Gesicht- und Handbereich. Der Beschuldigte wurde festgenommen.Der 59-Jährige wurde mit leichten Schnittverletzungen von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.