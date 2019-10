Brigittenau: 23-Jähriger zerkratzt parkende Autos

Ein 23-Jähriger zerkratzte in Wien-Brigittenau mehrere Autos

Samstagnacht wurde in Wien-Brigittenau ein 23-jähriger Kosovare festgenommen. Er soll abgestellte Autos mit einem Messer beschädigt haben.

23-Jähriger widersetzt sich Festnahme

Nachdem Zeugen am Samstag um 23 Uhr einen Mann dabei beobachten, wie er zumindest zwei abgestellte Pkw mit einem Messer zerkratzt, rufen sie die Polizei.Als die Beamten eintreffen, flüchtet der Beschuldigte sofort, kann aber kurze Zeit später in der Wasnergasse (Wien-Brigittenau) angehalten werden. Im Zuge der Festnahme verletzt der 23-jährige Kosovare noch einen Polizisten durch Fußtritte.Er befindet sich in Haft.