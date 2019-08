Alko-Diebin (27) prügelt in Taxi auf Begleiter (61) ein

In einem Taxi schlug die Verdächtige mehrmals auf ihren Begleiter ein. Bild: Kein Anbieter/iStock - Symbolfoto

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Wien ein versuchter Diebstahl in einem Taxi. Die Verdächtige konnte fliehen, wurde aber gefasst.