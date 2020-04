Wiener Blumenmärkte starten wieder am 14. April

Bis zum 14. Mai bieten die Wiener Gärtner im gesamten Stadtgebiet Gemüsepflanzen, Kräuter und Sommerblumen an.

Der Frühling ist da, die Zeit fürs Garteln startet: An 39 Standorten in ganz Wien bieten Gärtner auch heuer wieder Pflanzen für Balkon und Garten aus ihrer eigenen Produktion an. Die Gärtner stehen Interessierten zudem mit Rat und Tat zur Seite, wie zu Hause am besten eine blühende Wohlfühloase entsteht. Gestartet wird am 14. April (9 bis 17 Uhr) mit den Märkten am Sankt-Elisabeth-Platz (Wieden) und Am Platz (Hietzing).Das Sortiment an Gemüsepflanzen ist groß und reicht von Tomaten, Gurken, Salatpflanzen, Melanzani, Pfefferoni und Kürbissen über Kräuter wie Rosmarin, Lavendel, Majoran oder Oregano – eine Auswahl, die das Herz jedes Hobbykochs höher schlagen lässt.Bunte und fröhliche Akzente setzen die schönen Sommerblüher, die lange Freude bereiten, so zum Beispiel Balkonpflanzen wie Aztekengold, Dahlien in verschiedenen Farben und Formen und bunte Fuchsien. Auch Klassiker wie Pelargonien werden angeboten. Keine andere Pflanze ist besser geeignet, sich an die Bedingungen im Stadtgebiet anzupassen: Sie ist hitzeresistent, pflegeleicht und ideal für das städtische Klima. Heuer wird ihre breite Farbpalette noch um Flieder- oder Violetttöne ergänzt.Infos zu den Wiener Gärtnerbetrieben sowie eine Liste mit allen Blumenmärkten gibt es auf der Internet-Seite die-wiener-gaertner.at oder unter der Telefonnummer 01/61 512 98.