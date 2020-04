Wiener Linien sorgen mit Einhorn-Tweet für Lächeln

Unter dem #natureishealing twitterten die Wiener Linien ein Foto mit einem Einhorn auf Straßenbahngleisen.

Das Corona-Virus bringt die Natur in die Stadt zurück – und auch die Wildtiere. Wenn weniger Menschen auf der Straße sind, gibt es auch weniger Essensreste, die Tiere wagen sich näher an Wohngebiete heran.Einhörner wurden bisher allerdings nicht gesichtet – bis jetzt. Denn die Wiener Linien lassen mit einem Tweet die Herzen der Fabelwesen-Fans höher schlagen. Unter dem #natureishealing wurde am Montag ein Bild auf Twitter veröffentlicht, das ein weißes Einhorn zeigt. Es springt gerade über die begrünten Straßenbahn-Gleise im Sonnwendviertel (Favoriten), am Gegengleis fährt eine neue Bim-Garnitur vorbei. Dazu schrieben die Wiener Linien: "Auch in Wien erholt sich die Natur: Die Einhörner sind ins Sonnwendviertel zurückgekehrt."In Corona-Zeiten, in denen traurige oder besorgniserregende Nachrichten dominieren, ist der Tweet eine gelungene Abwechslung und zaubert ein Lächeln ins Gesicht.