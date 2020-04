Diese Spätfolgen hat Wiener Politikerin nach Corona

2.228 Personen sind derzeit an Corona in Wien erkrankt. 1.615 Menschen gelten als genesen, darunter auch Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

"Ich bin wieder gesund. Mein Problem ist es, dass ich nach wie vor nicht besonders gut riechen kann. Ich rieche absolut gar nichts, das ist das einzige, was mir geblieben ist. Ansonsten geht es mir wieder sehr gut", erzählte Gaal in der ORF-Sendung "Wien heute".Die ersten Symptome der Krankheit waren Kopfschmerzen, Müdigkeit und vor allem Gliederschmerzen. Zum Glück habe sie nur eine milde Form der Krankheit erwischt, erzählt Gaal. "Ich habe mich zwei oder drei Tage nicht gut gefühlt, dann ist es besser geworden", berichtet die Stadträtin."Ich war wirklich alleine im Schlafzimmer, zwei Wochen. Mein Mann hat mir Essen und Trinken vor die Tür gestellt, hat dann geklopft und ist dann gegangen", berichtet Gaal. Sie habe auch zwei Wochen lang keinen Kontakt mit ihrem Kind gehabt, was sie als psychische Herausforderung erlebt habe. Sie ist sehr froh, dass sie durch das strikte Einhalten der Quarantäne-Regeln niemand angesteckt hat.Als Privatperson stimmt Gaal den Maßnahmen der Regierung zu. Außerdem betont sie, dass Wien diese natürlich mitträgt. Dennoch gibt sie zu bedenken: "Es ist jetzt schon an der Zeit auch darüber nachzudenken – und das passiert jetzt ja auch schon – die Leute wieder zueinander zu lassen". Was das Fehlen von sozialen Kontakten bedeutet, hat sie erlebt, als ihr Vater seinen 80. Geburtstag allein feiern musste. "Das macht schon was mit einem", so Gaal.