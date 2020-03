Bisher 1.700 Wiener auf Corona-Virus getestet

Nicht nur die Anzahl der am Coronavirus Erkrankten steigt: Der Ärztefunkdienst hat bisher 1.700 Testungen durchgeführt, das Gesundheitstelefon zählt täglich schon über 21.000 Anrufe.

Seit 28. Februar ist der Ärztefunkdienst 141 mit "Mobile Sampling Teams" in ganz Wien unterwegs. Die Ärzte kommen im Verdachtsfall nach Hause und nehmen dort einen Abstrich. Bisher wurden bereits 1.700 Testungen zu COVID-19 durchgeführt. Aufgrund des erhöhten Aufkommens ist der Ärztefunkdienst derzeit mit 22 Autos rund um die Uhr im Einsatz, rund 200 Ärzte stehen insgesamt zur Verfügung.Neben dem Ärztefunkdienst hilft auch die telefonische Gesundheitsberatung 1450 weiter. Der Ansturm auf die Hotline ist derzeit gewaltig. Gestern, Montag, wurden 21.218 Anrufe verzeichnet. Im Vergleich dazu: Am 25. Februar waren es noch 890 Anrufe. Das Team wurde daher deutlich aufgestockt – von 30 auf mittlerweile knapp 200 Mitarbeiter, mittlerweile sind auch geschulte Medizinstudenten im Einsatz. Weitere Mitarbeiter sollen hinzukommen."Im Kampf gegen COVID-19 leisten so viele Menschen gerade großartige Arbeit. Mein besonderer Dank gilt neben dem medizinischen Personal in allen Bereichen vor allem auch den Kollegen von Ärztefunkdienst und des Gesundheitstelefons 1450. Sie sind ein zentrales Puzzlestück im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19", so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).Allgemeine Informationen zu Übertragung, Symptomen und Vorbeugung bietet rund um die Uhr die Ages–Infoline Coronavirus: 0800 555 621. Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören und Hilfe bei der Organisation des Alltags brauchen, wenden Sie sich an 01/4000 4001.