Lebensberater bieten jetzt online gratis Hilfe an

Der Österreichische Verband der Lebens- und Sozialberater bietet auf der Plattform "sos-corona.org" kostenfreie Krisen-Beratungen an.

Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Gesprächspartner zu finden, denn die psychische Belastung ist für viele Wiener sehr hoch. Auf sos-corona.org bieten daher Lebens- und Sozial-Berater gratis ihre Unterstützung an. Die Berater verfügen über besondere Befähigungen zur Hilfe bei Stress, Angst sowie Krisenszenarien und unterliegen der Verschwiegenheitspflicht."Viel mehr Menschen als sonst üblich sind derzeit einsam, es fällt ihnen die Decke auf den Kopf, sie haben Ängste, die Krise finanziell durch zu stehen. Manche haben aufgrund der Ausnahmesituation auch Probleme mit dem Partner, der Partnerin. In immer mehr Fällen liegt eine nahestehende Person im Krankenhaus und man hat keinen Kontakt nach außen", so der Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, Harald Janisch.Das Angebot der Lebens- und Sozialberater richtet sich aber auch speziell an jene, die in dieser Zeit besonders beruflich belastet sind, wie etwa Mitarbeiter von telefonischen Hotlines und 24-Stunden-Personenbetreuer, die jetzt meist weit weg von Heimat und Familie ihre Klienten betreuen – für diese Gruppe gibt es Hilfe in der jeweiligen Muttersprache. Laut Janisch soll der kostenlose Dienst in den nächsten Tagen ausgebaut werden.