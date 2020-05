684 akut am Corona-Virus Erkrankte in Wien

Von derzeit 2.612 Erkrankten sind bereits 1.928 Personen wieder gesund.

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:Mit Stand Mittwoch, 6. Mai, 8 Uhr, sind in Wien 2.612 Erkrankungen bestätigt, das sind um zehn mehr als einen Tag zuvor.1.928 Personen sind bereits wieder genesen, am Dienstag waren es noch 1.902. Aktiv am Virus erkrankt sind daher derzeit 684 Patienten. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt – unverändert zum Vortag – 137.Die Gesundheitshotline 1450 hat 564 Anrufe entgegengenommen, und damit um rund 38 Prozent weniger (905 Anrufe) als noch am Dienstag. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.