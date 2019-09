27-Jähriger attackierte Mitbewohner mit Messer

Die Polizei nahm den 27-Jährigen fest. Bild: Archiv (Symbolbild)

Ein 51-Jähriger wurde am Dienstag in der Wiener Donaustadt von seinem Mitbewohner attackiert. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch an Ort und Stelle fest.