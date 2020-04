Wien Energie: Isolation für 53 Mitarbeiter beendet

Mitte März waren in Spittelau, Simmering, Flötzersteig und Simmeringer Haide die Mitarbeiter in die Kraftwerke gezogen. Gestern ging es wieder nach Hause.

Die 53 Mitarbeiter waren Mitte März in die Anlagen gezogen, um die Energieversorgung der Stadt auch im Fall einer massiven Coronawelle zu sichern.Alexander Kirchner, Leiter des Betriebs bei Wien Energie zieht eine positive Bilanz: "Es war goldrichtig, so früh zu starten. Wir hatten natürlich auch das Glück, über ein großartiges Team zu verfügen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein großer Teil der Belegschaft freiwillig aufzeigt, um so einen verantwortungsvollen Job anzutreten."Angesichts der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Zahlen und der neu erlassenen Maßnahmen seitens Bundesregierung und Stadt Wien hat der Krisenstab von Wien Energie nun die vorübergehende Quarantäneschicht aus den Isolationsstationen entlassen. Vorerst wird auch keine neue Mannschaft in die Kraftwerke einziehen. Der Betrieb wird unter strengsten Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, aber im normalen Schichtdienstmodell, weitergeführt. Die Energieversorgung bleibt damit gesichert.