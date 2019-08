33-Jähriger bedroht Ex-Freundin und ihren Sohn

Polizeieinsatz am Sonntag in Wien-Favoriten: Eine 38-Jährige und ihr Sohn wurden von ihrem Ex-Lebensgefährten beschimpft und bedroht. Die Polizei musste eingreifen.

Die Wiener Polizei wurde gegen 21.20 Uhr zu einem Einsatz in den 10. Bezirk gerufen.Ein 33-Jähriger stattete seiner Ex-Freundin in einem Lokal einen Besuch ab, in der sie als Kellnerin arbeitete. Dabei verlor der Mann völlig die Nerven.Der Österreicher beschimpfte und bedrohte die Frau sowie ihren 16-jährigen Sohn. Auch beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 33-Jährige äußerst aggressiv, woraufhin er festgenommen wurde.Laut Polizei leistete er bei seiner Festnahme heftige Gegenwehr, die Beamten mussten ihm daraufhin Hand- und Fußfesseln anlegen.Anschließend konnte der Festgenommene sicher abtransportiert werden. Gegen den 33-Jährigen wurde auch ein Betretungsverbot ausgesprochen. (wil)