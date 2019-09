Frau (31) stahl Alkohol, hatte ihre Tochter am Arm

Die Polizei rückte am Montag zu einem Ladendiebstahl nach Wien-Favoriten aus. Eine 31-Jährige versuchte Alkohol zu stehlen und wurde dabei erwischt.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 10.25 Uhr zu einem Einsatz am Keplerplatz gerufen.Eine 31-jährige Italienerin wurde in einem Supermarkt auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie mehrere alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro stehlen wollte.Ihre eineinhalb Jahre alte Tochter hatte sie dabei am Arm gehalten. Die Polizei verständigte das Jugendamt und das Kind wurde zur weiteren Betreuung übernommen.Die Italienerin, gegen die auch eine aufrechte Ausweisung besteht, befindet sich in Haft. Laut Polizei wollte sie den gestohlenen Alkohol weiterverkaufen.