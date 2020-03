Menschentrubel in Favoriten trotz Corona

"Das ist doch nicht zu fassen", dachte sich unser "Heute"-Leserreporter (30). In einem viralen Video sieht man den Trubel am Bauernmarkt in Favoriten.

Am Samstagvormittag soll dieses virale Video in der Leibnizgasse beim Bauernmakrt gedreht worden sein. Ein "Heute"-Leserreporter (30) berichtete uns: "Das Video wurde mir zugeschickt, aber da ich in der Nähe wohne, kann ich diese Bilder nur bestätigen".Er selbst ging aus seiner Wohnung auf den Bauernmarkt in der Leibnizgasse in Wien-Favoriten. Er wollte einige Sachen besorgen, doch er war völlig geschockt: Vor seiner Haustür war so viel los, dass er wieder zurück gehen musste.Das Video verbreitete sich sehr schnell auf Facebook. Es hagelte schwere Urteile im Kommentarfeld. "So hat es vor Kurzem auch in Italien ausgesehen", kommentiert etwa ein User. "Wissen die Leute nicht was los ist, haben die keinen Fernseher", schreibt ein anderer Facebook-Nutzer. "Wegen dieser Menschen müssen wir alle länger in Quarantäne bleiben", stellte ein enttäuschter Wiener klar."Hier wurden die Bestimmungen der Regierung anscheinend noch nicht verstanden", so der Leser gegenüber "Heute". Denn die 1-Meter-Regel wird definitiv nicht beachtet. Im Gegenteil, die Menschen tummeln sich - so als sei keine Coronakrise im Land derzeit.Mit dem Video warnt der Leser nun auch seine Freunde, derzeit lieber nicht auf den Markt im zehnten Bezirk zu gehen - die Gefahr einer Ansteckung aufgrund der Menschenmassen ist immens.Da Wiener Märkte als wichtige Nahversorger gelten, dürfen diese weiterhin offen haben. Aber sämtliche Betriebe am Markt, die keinen Lebensmittelhandel betreiben, mussten ihren Betrieb entsprechend der COVID-19-Verordnung vorübergehend einstellen. Offen sind dort aber auch Tabakfachgeschäfte, Zeitungskioske und Notfall-Dienstleitungen. Weitere Informationen zu den Wiener Märkten gibt es unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090.Man darf für den notwendigen Einkauf für den persönlichen Bedarf oder für andere Menschen, die nicht einkaufen können natürlich auf den Markt gehen, heißt es von Seiten der Polizeipressestelle gegenüber "Heute". Aber natürlich gelten auch hier die strikten Regeln, dass ein Mindestabstand von mindestens einen Meter eingehalten werden soll.