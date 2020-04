Corona-Gauner zockten an einarmigen Banditen

Diese Gambler setzten ihre Gesundheit aufs Spiel: In Wien-Favoriten erwischte die Polizei neun Männer bei illegalen Glücksspielen.

Bei einem Einsatz stießen Beamten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse am Sonntag um 0.30 Uhr auf einen Fall von illegalem Glücksspiel: "Beim Hinterausgang des Lokals wurden fünf Tatverdächtige angetroffen, die sich gerade aus dem Lokal entfernen wollten. Im Lokal selbst wurden drei Männer angetroffen, die bei illegalen Glücksspielautomaten spielten und im WC der Lokalität versteckte sich ein weiterer Tatverdächtiger", schildert Polizeisprecher Harald Sörös.Bei einem der Männer wurde Marihuana sichergestellt, er wurde nach den Bestimmungen des Suchmittelgesetzes angezeigt. Weitere offenbar vor dem Eintreffen der Polizisten in einem Mistkübel entsorgte Drogen wurden ebenfalls sichergestellt. Einer der Tatverdächtigen, ein 30-jähriger slowakischer Staatsbürger, hatte zudem ein Aufenthaltsverbot in Österreich und wurde nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Der Lokalbesitzer, ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger, sowie alle weiteren Anwesenden wurden angezeigt und der Finanzpolizei gemeldet, welche die weitere Amtshandlung führt."Gerade in der derzeitigen Situation handelte es sich hier um einen besonders dreisten und rücksichtslosen Fall von illegalem Glücksspiel", so Sörös. Zusätzlich wurden fünf der Anwesenden nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt, weil sie sich gemeinsam auf engstem Raum und ohne den gebotenen Sicherheitsabstand aufhielten.