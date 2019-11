22.11.2019 10:57 Teenager beim Einbruch in Pizzeria "überrascht"

(Symbolfoto): Ein 16- und ein 17-Jähriger versuchten am Donnerstag gewaltsam in eine Pizzeria in Wien-Favoriten einzusteigen Bild: iStock

Zwei Teenager versuchten am Donnerstag gewaltsam in eine Pizzeria in Wien-Favoriten einzubrechen und wurden dabei beobachtet.