Wien feiert letzte "Raucher-Partys"

Ein Mal noch feiern, bis es qualmt. Um Mitternacht ist Schluss. Bild: Unsplash

Raucherbereiche in Lokalen liegen in ihren "letzten Zügen". Morgen (31.10.) tritt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Heute dürfen die Raucher noch einmal kräftig anziehen.