Wien ist jetzt das Bundesland mit den meisten Corona-Toten

Lange führte die Steiermark das tragische Ranking der Corona-Todesfälle in Österreich ab – jetzt wurde sie von Wien überholt. Die Bundeshauptstadt meldet bereits 130 Tote.

Mit Mittwochabend sind insgesamt 129 Menschen, die sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert hatten, im grünen Herzen Österreichs gestorben. Zuletzt wurden drei neue Todesfälle, zwei Männer (Jahrgänge 1931 und 1943) aus der Landeshauptstadt Graz und eine Frau (Jahrgang 1941) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, gemeldet. Dank dieser tragischen Entwicklung führte die Steiermark lange die Schwarze Liste der Corona-Toten Österreichs an. Seit dieser Woche ist das aber nun anders.Aus den aktuellen Zahlen des Sozialministeriums sind in Wien nun erstmals mehr Todesfälle gemeldet worden, als in jedem anderen Bundesland. 130 Tote zählte die Bundeshauptstadt bis Mittwoch, 8 Uhr vormittags , im Zusammenhang mit Covid-19. Zuletzt waren zwei Frauen (Jahrgänge 1932 und 1934) sowie ein Mann (Jahrgang 1935) ums Leben gekommen.Von Montag auf Dienstag hatte es in Wien einen sprunghaften Anstieg der Todeszahl gegeben , nachdem 13 Todesfälle ab Mitte März bis Anfang April nachgemeldet wurden.