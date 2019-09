Wien ist lebenswerteste Stadt der Welt

Zum zweiten Jahr in Folge wurde Österreichs Hauptstadt Wien jetzt von der Economist Intelligence Unit zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt.

Insgesamt 140 Metropolen treten im internationalen Ranking der " Economist Intelligence Unit " (EIU) in 30 Faktoren gegeneinander an. Der Index soll zeigen, in welchen Städten die besten beziehungsweise schlechtesten Lebensbedingungen herrschen.2019 konnten viele Ballungsräume durch Verbesserung in ihrem Sicherheitskonzept an Punkten zulegen. Allerdings nicht genug, um den letztjährigen Listenkönig – unser Wien – vom Thron zu stoßen. Die Bundeshauptstadt wurde mit 99,1 von 100 möglichen Punkten heuer zum zweiten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.Generell führen mittelgroße Städte in wohlhabenden Ländern das Ranking an. Wie EIU erklärt, werden Millionen-Metropolen wie London oder New York zwar in den Bereichen Umwelt und Kultur hoch bewertet, bekommen aber Abzüge für hohe Kriminalitätsraten und Überbelastung der städtischen Infrastruktur.Gleich hinter Wien geht es auf den Stockerlplätzen Down Under. Sidney konnte in der Wertung unter den Top 10 am meisten aufholen und liegt nun direkt hinter Melbourne auf Platz 3. In Europa schafft es nur noch Kopenhagen (Dänemark) unter die besten Zehn.Auch Belgrad (Serbien), Kiew (Ukraine), Hanoi (Vietnam) und Abidjan (Elfenbeinküste) konnten in den vergangenen fünf Jahren kräftig zulegen und konnten ihren jeweiligen Punktestand um mindestens 5 Prozent erhöhen. Ganz unten auf der Liste landet wieder einmal Damaskus. Die Hauptstadt des Bürgerkriegslandes Syrien ist seit sieben Jahren Schlusslicht der Städteliste.Ähnlich der EIU kürt auch das Beraterunternehmen Mercer in einem eigenen globalen Ranking die lebenswertesten Städte der Welt. Auch hier belegt Wien regelmäßig den Spitzenplatz – heuer bereits zum 10. Mal (rcp)