Zeugin sperrt Einbrecher-Duo (14, 16) in Keller ein

Zwei Nachwuchs-Langfinger (14, 16) hatten mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Das Duo machte die Rechnung aber ohne eine clevere Mieterin.

Eine aufmerksame Hausbewohnerin verständigte am Sonntag die Polizei, da sie verdächtige Personen im Keller ihres Wohnhauses in der Vivariumstraße in Wien-Leopoldstadt bemerkt hatte. Geistesgegenwärtig sperrte sie die Kellertür sofort ab, wodurch die beiden Nachwuchs-Kriminellen in der Falle saßen.Die alarmierten Beamten trafen innerhalb kürzester Zeit am Tatort ein und mussten die beiden polnischen Jugendlichen nur noch an Ort und Stelle festnehmen. Es zeigte sich, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Kellerabteile aufgebrochen hatten.Die beiden in Wien wohnhaften Jugendlichen gestanden noch vor Ort ihr Verbrechen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.