Das kommt raus, wenn eos mit Influencern arbeitet

Die kugelige Lippenpflege von eos ist so beliebt wie noch nie. In Kooperation mit internationalen Influencern stellte das Unternehmen in Wien neue Produkte vor.

eos Brand Relaunch

eos setzt auf Nachhaltigkeit

Flavor Lab nennt sich die neue Kollektion, die eos in Kooperation mit internationalen Influencern wie Jay.Rox kreiert hat. Dabei lag der Fokus hauptsächlich auf unterschiedlichen Aroma-Kombinationen, die zwar ausgefallen, aber dennoch bodenständig sein sollen.Lavender Latte, Cherry Vanilla und Honey Apple sind nur drei der Kompositionen, für dessen Umsetzung eos sich entschieden hat. Dabei gab es von dem Beauty-Unternehmen bei der Kreation nur eine Voraussetzung: Die Lippenpflege sollte sich bei der Benutzung so anfühlen, als ob man gerade in eine leckere Marille oder in einen saftigen Apfel beißen würde.Die Flavor Lab Kollektion unterscheidet sich vom Aussehen von seinen Vorgängern: Statt einer einheitlichen Farbe zieren nun unterschiedliche Nuancen, abgestimmt mit den Geschmacksrichtungen, den Deckel und den Boden der Lippenpflegeprodukte.Das Packaging wurde aber auch im Allgemeinen überarbeitet und soll bei den Nutzern mit versteckten Details für einen Aha-Effekt sorgen. Unter anderem sind kleine Botschaften in den Verpackungen versteckt, erzählt die eos Global Innovation Direktorin aus New York City, Carley Caldas.eos will sich durch Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein von der Konkurrenz abheben: Das Unternehmen setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet bewusst auf möglicherweise krebserregende Stoffe auf Mineralölbasis, wie MOSH und MOAH.Laut Caldas arbeitet eos auch an einer plastiklosen Verpackung, um den ökologischen Fußabdruck zu verbessern. (rhe)