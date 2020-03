Dank Corona Zeit zum Entrümpeln? So nicht!

Jetzt haben viele Zeit zum Entrümpeln, doch die Mistplätze sind wegen der Corona-Krise geschlossen. Illegale Sperrmüllablagerung ist verboten und wird bestraft.

Derzeit haben sich gleich zwei Stadträtinnen dem Thema Sperrmüll verschrieben. Die für die Müllentsorgung zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und auch Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ). Sima weißt darauf hin, dass die Mistplätze derzeit für Privatpersonen geschlossen sind. Gaal appelliert an "ihre" Gemindebau-Bewohner, bitte auf korrekte Mülltrennung und Entsorgung zu achten und keinen Sperrmüll in Stiegenhäusern oder Misträumen abzulagern.Frühling ist für viele Menschen ein guter Anlass, Wohnung, Keller oder Garagen aufzuräumen und zu entrümpeln. Dieser Tage haben viele Menschen aufgrund der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen besonders viel Zeit fürs Aufräumen. Die MA 48 appelliert aber dringend, das Entrümpeln heuer zu verschieben: Die Mistplätze der MA 48 sind für Private geschlossen! Laut Vorgaben der Bundesregierung sind nur jene Wege zu erledigen, die dringend nötig sind, also zur Arbeit oder zum Einkaufen – der Besuch des Mistplatzes gehört definitiv nicht dazu!Das illegale Ablagern von Müll und Sperrmüll – ob in der Natur oder neben den Altstoffbehältern oder vor den Mistplätzen – ist verboten und wird bestraft. Auch Ablagerungen in den Müllräumen sind strengstens verboten, die MA 48 holt den Restmüll wie gewohnt, aber keinen Sperrmüll in den Wohnhausanlagen. "Gerade in Zeiten wie diesen müssen sich alle an die Sauberkeitsspielregeln halten. Halten wir unsere Stadt gemeinsam sauber und entlasten die MA 48. An dieser Stelle mein Dank an die so engagierten Kolleginnen und Kollegen der MA 48, sie entsorgen wie gewohnt unseren Müll und halten die Stadt sauber, ihr seid echte Heldinnen und Helden", so Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ).Müll bitte unbedingt in die vorgesehenen Behältnisse und Räumlichkeiten geben und nicht neben oder vor den Müllräumen abstellen, bittet das Büro von Wohnbau-Stadträtin Gaal per Aussendung. Nachsatz: "Und schon gar keinen Müll in Stiegenhäusern lagern". Außerdem wichtig: Müll korrekt trennen und in die richtigen Behältnisse einwerfen. Plastikflaschen, Dosen etc. bitte zusammendrücken. Verschmutztes Papier (Taschentücher) unbedingt in den Restmüll.