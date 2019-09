Weltweit gesuchter Frauenhändler in Wien gefasst

Der wegen Prostitutionshandels international gesuchte 52-jährige Pole wurde in Wien-Ottakring ausgeforscht und festgenommen (Symbolfoto) Bild: picturedesk.com/APA

Zielfahndern ist es am Mittwoch gelungen, einen international gesuchten Frauenhändler in Wien-Ottakring festzunehmen.

Gegen den 56-jährigen polnischen Staatsbürger bestand ein europäischer Haftbefehl, ausgestellt von griechischen Behörden, wegen Verdacht auf grenzüberschreitenden Prostitutionshandel.



Die Festnahme erfolgte Mittwochfrüh gegen 6 Uhr in einer Wohnung in der Ottakringer Straße. Der Mann wurde umgehend in eine Justizanstalt gebracht.