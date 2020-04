Polizei bläst nun dem Corona-Blues den Marsch

Um den Bewohnern der Pensionistenwohnhäuser den Corona-Alltag etwas zu versüßen, spielt die Polizeimusik Wien nun Platzkonzerte vor deren Fenstern.

Zaunkonzerte der Polizei

Derzeit bläst die Polizei ja vor allem jenen den Marsch, die sich nicht an die Corona-Verordnungen der Bundesregierung halten. Auch Liebespaare auf Parkbänken werden mitunter gestraft, wenn sie nicht im selben Haushalt leben ("Heute" berichtete) . Mehr als 10.000 Anzeigen gab es bisher alleine in Wien.Aber die Wiener Polizei kann auch sanfte Töne anschlagen: "Zaunkonzerte" heißt die neue, wohlklingende Aktion der Polizeimusik Wien. Dabei werden - natürlich nach Absprache mit der Leitung und unter strenger Einhaltung aller Corona-Regeln - Platzkonzerte vor Pensionistenwohnhäusern in Wien gespielt. Eine willkommene Abwechslung für die Senioren und ihre Betreuer, schließlich herrscht seit mehreren Wochen ein Besuchsverbot aufgrund der Corona-Krise.Eines der ersten Wohnheime, die nun Besuch der Polizeimusik Wien bekamen, war am Mittwoch das Haus Hohe Warte in Wien-Döbling. Von 10 bis 11 Uhr wurde aufgespielt. Und damit auch wirklich alle Bewohner in den Genuss der uniformierten Musikanten kommen, wurde auf allen drei zugänglichen Seiten des Gebäudes geschrammelt."Die Polizeimusik Wien ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Wiener Bürgern und ihrer Polizei. Auch in schwierigen Zeiten möchte das Orchester - unter Einhaltung aller Vorschriften - für die Bevölkerung da sein", erklärt Kapellmeister Herbert Klinger die Aktion. "In den Wiener Pensionisten-Wohnhäusern sind zur Eindämmung des Corona-Virus zur Zeit Besuche leider verboten. Um ein bisschen Farbe in den Alltag der sozialen Isolation zu bringen, wurde von uns die Idee geboren den Bewohnern durch ein ,Zaunkonzert' etwas Freude zu bereiten. Wie sagte schon Franz von Assisi: ,Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen'", so Klinger weiter.