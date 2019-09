Wien: Pkw zieht Elefant auf Anhänger über Autobahn

Am Dienstag machte ein Leserreporter einen ungewöhnlichen Schnappschuss von einem alten Mercedes E-Klasse, der einen Elefanten über die A23 in Wien zog

Das ist ja mal ein ungewöhnlicher Anblick: Ein "Heute"-Leserreporter entdeckte am Dienstag einen alten Mercedes der E-Klasse, der auf seinem Anhänger einen Elefanten über die Autobahn in Wien zog. Natürlich handelte es sich bei dem Dickhäuter um kein echtes Tier, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ersichtlich war.Vielmehr war der Elefant auf der Südosttangente ein Werbeträger der Firma "Kambaku", die unter demselben Namen ein koffeinhaltiges, proteinangereichertes Milchgetränk vertreibt. (rhe)