Wiens erstes Pensionisten-Musical sucht Senioren

Deine Großeltern tanzen oder singen gerne? Dann schicke sie jetzt zu Wiens ersten Casting-Terminen für das Seniorenmusical "Onkel Harry"!

"Sing a liadl, oida!" - heißt der Casting-Aufruf für die Generation 60plus in Wien, der nun startet. Dafür können ältere Musik-Talente eine Video-Bewerbung unter www.onkelharry.at einreichen, oder zu einem der 14 wienweiten Casting-Terminen von 4. November bis 9. Dezember in den Wiener Pensionistenhäuser vorbei kommen.Niemand geringerer als Star-Moderator und Entertainer Alfons Haider und TV-Schauspieler Peter Faerber übernehmen die Hauptrollen in dem Musical "Onkel Harry". Inhalt des neuen Musiktheaterstücks, welches im Theater Akzent ab Herbst 2020 aufgeführt werden soll, handelt von dem Wiener Pensionisten Harald Track, der seinen Neffen aus Amerika, wieder auf den "rechten Weg bringen soll". Der sei nämlich nur auf Geld fixiert. Sein witziger Freund, der ihn dabei helfen soll ist Hanns (Alfons Haider) und die anderen Pensionisten aus dem Club. Siesollen ihm zeigen, wie schön das Leben im Alter sein kann. Einige Ohrwürmer wurden bereits bei der ersten Präsentation fröhlich besungen. Pop-Song "Teens in Jeans", ein Wiener-Heurigen Schunkel-Song "Wean" und das glückselige Lied " Alles was zählt ist die Liebe"sorgten bei einer ersten Präsentation für glückliche Gesichter im Publikum.Die Musik des neuen Musicals stammt von Musiker und SängerMichael Scheickl. Er möchte mit den Songs auch die Musik der angesprochenen Generation aufgreifen, die der 60er, 70er und 80er. "Und die gefällt jeden", so der Musikautor zu "Heute", der selbst im Jahr 1982 mit Elisabeth Engstler Österreich beim Song-Contest vertrat. Die bekannte TV-Moderatorin Elisabeth Engstler wird bei dem Prestige-Projekt der Wiener Pensionistenclubs, die Rolle des Coachs übernehmen, die Laien stimmlich betreuen und ihnen helfen in ihre neue Rolle zu schlüpfen. Als "Vocal-Coach" möchte sie aber, "dass der Spaß dabei nicht verloren geht, denn das Wichtigste ist dabei zu sein".Regie und Choreographie übernimmt der Dancing Stars-Chef Choreograph, Fernando Chefalo. "Ich bin es gewöhnt große Herausforderungen anzunehmen und habe starke Nerven", erklärt er. Erfahrungen mit Darsteller im höheren Alter, konnte er während seiner Dancing-Stars Zeit bereits mit Harald Serafin sammeln. "Auch wenn er schon viel Erfahrung hatte",so der Regisseur Fernando Chefalo. Er wird die Teilnehmer bei den Castings sorgsam auswählen und freut sich riesig darauf: "Jeder soll es probieren und einfach mal zum Casting kommen und keine Angst haben", betont er.Die Idee für das Musical kam Anna Katharina Kofler. Sie selbst arbeitete lange im Show-Business („Licht ins Dunkel", „Song Contest", „Die große Chance") und schrieb Songtexte für Austro-Stars, wie die Jazz-Gitti. Als Seniorentrainerin und Gräzlkoordinatorin hat sie einen neuen Einblick in das Leben der "Oldies" erhalten und sie war vollkommen überwältigt. "Diese Freude, wenn sie singen und tanzen und diese vielen Talente, die ich selbst dort sah haben mich inspiriert", sagt sie.Alfons Haider ist sich jetzt schon sicher, dass diese Produktion ein Hit wird: "Wien ist so verankert mit dem Theater und durch die Theaterlandschaft, durch die Liebe zum Tanz und zum Lied, werden wir hier viele Menschen und Talente erleben".In Wien wird es 14 Casting-Termine geben. Mitmachen darf jeder von 60 bis 108 Jahren. Zweiminütige Videos können bis 20. Dezember auf onkelharry.at e eingereicht werden. Es gibt Hauptrollen, Nebenrollen und Statistenrollen zu vergeben.Mo 4. November / 1., PK Salvatorgasse 7aFr 8. November / 2., Haus Augarten, Rauscherstraße 16Mo 11. November / 5., PK Reinprechtsdor fer Straße 1Mi 13. November / 10., PK Fliederhof 6Fr 15. November / 8., PK Alser Straße 71Di 19. November / 3., PK Erdbergerstraße 16-28Fr 2 2. November / 12., Schönbrunn, Meidlinger Hauptstraße 4Mo 25. November / 23., PK Breitenfurter Straße 452/1Mi 27. November / 14., Haus Penzing, Dreyhausenstraße 29Do 28. November / 16., PK Liebknechtgasse 32Mo 2. Dezember / 22., Haus Tamariske, Zschokkegasse 89Do 4. Dezember / 15., PK Sperrgasse 17Fr 6. Dezember / 21., PK Prager Straße 33Mi 9. Dezember / 19., Haus Hohe Warte, Hohe Warte 8